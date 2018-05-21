Российским чиновникам пригрозили увольнением за отдых в «санкционных» странах

15:14 | 23.05.2018

Представители бизнес-сообщества России выступили с предложением к чиновникам и парламентариям отказаться от отдыха в «санкционных» странах. Данная инициатива была направлена на имя спикеров Госдумы Володина и Совета Федерации России Матвиенко. Согласно предложению, за нарушение данной нормы чиновникам грозит увольнение, передает iz.ru.



Обращение на имя спикеров Госдумы РФ и Совета Федерации подписано руководителем ассоциации предпринимателей по развитию бизнес-патриотизма АВАНТИ Рахманом Янсуковым. он считает, что чиновники должны быть образцом для поведения всех граждан.



Янсуков заявил и об угрозе со стороны западных спецслужб. По его словам, госслужащие, отдыхающие за рубежом, могут стать объектом вербовки, а их дети — рычагом давления.