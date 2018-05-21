Россия и мир
15:09 | 23.05.2018
Пожаловавшуюся Путину жительницу Апатитов Дарью Старикову, похоронят в родном городе
Как напоминает РИА «Новости», Дарья Старикова из Апатитов, у которой диагностировали рак четвертой стадии, обратилась к президенту в ходе прямой линии 15 июня прошлого года. По ее словам, изначально врачи ставили ей диагноз «межпозвоночный остеохондроз», из-за этого время в лечении было упущено. Сразу после прямой линии Дарья оказалась в реанимации районной больницы, откуда 23 июня была переведена в областную больницу в Мурманске. Самолетом МЧС девушку доставили на лечение в Москву. С тех пор она проходила лечение в клинике, ей были проведены операции.
© «Вечерние Ведомости»
Поделиться в соцсетях:
Сегодня
16:14 | 23.05.2018
В Перми начинаются тренировки к международному марафону для горожан
16:00 | 23.05.2018
В Екатеринбург приедет лидер «Левого фронта» Сергей Уральцов
15:38 | 23.05.2018
Суд пресек незаконное отчуждение имущества одного из бывших руководителей ОЭБиПК Екатеринбурга
15:34 | 23.05.2018
В пятницу в Прикамье пройдет «прямая линия» по вопросам организации детского отдыха
15:33 | 23.05.2018
Трое зауральских полицейских улучшали показатели отдела, склоняя сознаться в преступлениях невиновных
14:48 | 23.05.2018
«Ночь музеев» посетили более 37 тысяч жителей Прикамья
14:39 | 23.05.2018
В этом году ЕГЭ в Пермском крае сдадут почти 13 тысяч выпускников
14:37 | 23.05.2018
Екатеринбурженка вошла в пятерку лучших водителей троллейбуса
14:12 | 23.05.2018
Проекты благоустройства девяти свердловских городов вышли в финал всероссийского конкурса
13:46 | 23.05.2018
При взрыве газа в Ревде пострадал человек
13:36 | 23.05.2018
Скоро перед судом предстанет житель Кургана, который приложил руку к организации «революции 5 ноября»
13:29 | 23.05.2018
На базе Свердловской детской железной дороги откроется детский технопарк
12:40 | 23.05.2018
На площади 1905 года снова развернется сельскохозяйственная ярмарка
12:24 | 23.05.2018
Сводка ГУ МВД по Свердловской области за 22 мая 2018 года
12:22 | 23.05.2018
Двое уральцев «для профилактики» отвезли знакомого на кладбище и избили
12:04 | 23.05.2018
Правительство Зауралья выдаст по 100 тысяч рублей пострадавшим от пожаров. Какой еще помощи ждать погорельцам?
11:51 | 23.05.2018
В районе поселка Исток потушили ангар для хранения пленки ПВХ
11:46 | 23.05.2018
Тимати посетит Екатеринбург со своей новой программой
11:38 | 23.05.2018
Из-за ЧМ-2018 в Екатеринбурге запретят останавливаться на 19 улицах
11:21 | 23.05.2018
В Курганской области пастух нашел в поле останки пропавшей женщины
11:20 | 23.05.2018
Администрацию Каменского городского округа через суд обязали устранить нарушения в теплоснабжении поселка
10:51 | 23.05.2018
1 июня в Екатеринбурге ограничат продажу алкоголя
10:34 | 23.05.2018
В Екатеринбурге из-за травмы пенсионерки привлекли к ответственности водителя и кондуктора троллейбуса
10:13 | 23.05.2018
На Среднем Урале полностью восстановлено электроснабжение
09:52 | 23.05.2018
Жительницу Нижних Серег арестовали за невыплату алиментов своему сыну
09:37 | 23.05.2018
В Екатеринбурге из-за загоревшейся на лестничной клетке кладовки эвакуировали жителей дома
09:37 | 23.05.2018
260 тысяч свердловчан приняли участие в акции «Ночь музеев»
09:15 | 23.05.2018
На улице Большакова появился баннер с вакансией наркокурьера
20:43 | 22.05.2018
Из-за непогоды более 16 тысяч свердловчан остались без электроснабжения
19:54 | 22.05.2018
«Единая Россия» определилась со списком участников праймериз в гордуму
19:25 | 22.05.2018
В Екатеринбурге к ЧМ-2018 запустят 46 «Ласточек» от аэропорта до вокзала
18:02 | 22.05.2018
В жилом комплексе «Любимов» в Березниках появится МФЦ
17:50 | 22.05.2018
Мэрия Екатеринбурга не нашла подрядчика для строительства фондохранилища «Эрмитажа-Урал»
17:38 | 22.05.2018
Губернатор Прикамья обсудил с директорами школ актуальные вопросы системы образования
17:08 | 22.05.2018
В Верхней Салде за мошенничество с зарплатами будут судить бухгалтера металлургической компании
16:45 | 22.05.2018
В Асбесте из пожара спасли мать с четырьмя детьми
16:28 | 22.05.2018
Записаться в МФЦ жители Перми могут на сайте Росреестра
16:26 | 22.05.2018
В поликлинике на Сыромолотова произошло обрушение потолка
16:20 | 22.05.2018
Ситуация с пожарами в Курганской области стабилизирована