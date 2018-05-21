Пожаловавшуюся Путину жительницу Апатитов Дарью Старикову, похоронят в родном городе

15:09 | 23.05.2018

Жительницу Апатитов Дарью Старикову, которая в ходе «прямой линии» в 2017 году пожаловалась Путину на недоступность лечения, похоронят в родном городе. Об этом рассказал глава администрации населенного пункта Николай Бова, пишет сайт kp.ru. Бова также добавил, что семье окажут всю необходимую материальную помощь.



Как напоминает РИА «Новости», Дарья Старикова из Апатитов, у которой диагностировали рак четвертой стадии, обратилась к президенту в ходе прямой линии 15 июня прошлого года. По ее словам, изначально врачи ставили ей диагноз «межпозвоночный остеохондроз», из-за этого время в лечении было упущено. Сразу после прямой линии Дарья оказалась в реанимации районной больницы, откуда 23 июня была переведена в областную больницу в Мурманске. Самолетом МЧС девушку доставили на лечение в Москву. С тех пор она проходила лечение в клинике, ей были проведены операции.