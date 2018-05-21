Генпрокурором штата Нью-Йорк впервые стала женщина

14:48 | 23.05.2018

Барбара Андервуд стала первой женщиной, которая была назначена генеральным прокурором штата Нью-Йорк. Законодательное собрание штата официально утвердило Андервуд на данный пост после 10 лет службы в генпрокуратуре штата Нью-Йорк, сообщает «Газета.ру».



«На протяжении всей моей карьеры я работала на разных правительственных постах. Но я считаю, что эта работа самая важная из тех, что у меня когда-либо была», — заявила она.



Предыдущий генеральный прокурор штата Эрик Шнайдерман ушёл в отставку в начале мая, после того как группа женщин обвинила его в сексуальном насилии и побоях, отмечает life.ru.