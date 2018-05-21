Сирия обвинила США в умышленной бомбардировке нефтяных месторождений

14:44 | 23.05.2018

Возглавляемая США международная коалиция умышленно разбомбила сирийские нефтяные месторождения, чтобы власти страны не могли ими пользоваться. Об этом заявил замглавы МИД Сирии Фейсал Микдад, передает РИА «Новости». «Они сделали так, чтобы необходимо было заплатить десятки миллионов долларов для возобновления работы на этих полях», — заявил Микдад.



Кроме того, по словам дипломата, ряд нефтяных скважин в данный момент находится под контролем различных группировок. В их числе курдские отряды «Сирийских демократических сил» (SDF), отметил он.