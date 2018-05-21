АПЛ «Юрий Долгорукий» произвела успешный залповый пуск четырех ракет «Булава»

14:29 | 23.05.2018

Подводный крейсер стратегического назначения «Юрий Долгорукий» произвел успешный залповый пуск четырех баллистических ракет «Булава» из акватории Белого моря по полигону Кура на Камчатке, сообщили «Интерфаксу» в пресс-службе Северного флота РФ. Отмечается, что пуск четырех ракет стал первым в истории испытаний «Булавы». В Минобороны подчеркнули, что поставленные задачи были успешно выполнены.



Напомним, ракетный подводный крейсер стратегического назначения 4-го поколения «Юрий Долгорукий» - головной корабль проекта 955 «Борей». Вошел в состав флота в 2012 году.