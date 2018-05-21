В Верховной раде заявили о том, что Крымский мост принадлежит Украине

14:07 | 23.05.2018

Крымский мост «принадлежит» Украине, как и сам полуостров, заявил депутат Верховной рады Нестор Шуфрич. Исходя из мнения, что полуостров должен находиться под юрисдикцией Киева, Шуфрич заявил, что и все инфраструктурные объекты на крымской территории «тоже украинские». Он также добавил, что Крымский мост не помешает морским судам заходить в украинские порты Азовского моря, передает gazeta.ru. «Я бы закрыл дискуссию — если Крым наш, то и Крымский мост наш. И слава богу, что он есть», — заявил он.



Полноценная переправа через Керченский пролив открылась 15 мая 2018 года. Соединивший Тамань и Керчь мост стал самым протяженным в России — 19 километров. Его строительство обошлось федеральному бюджету в 228 миллиардов рублей, напоминает lenta.ru.