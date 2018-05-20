Путин встретился с президентом Болгарии Радевым

17:06 | 22.05.2018

Сегодня состоялась встреча Путина и президента Республики Болгарии Радева. Они встретились в резиденции президента «Бочаров Ручей», сообщается на сайте Кремля.



«Целью моего визита является восстановление диалога между нашими странами на самом высоком уровне после многолетнего перерыва. Потому что этот диалог имеет большое значение во всех областях, представляющих взаимный интерес», — приводит «Интерфакс» слова Радева.



Главы двух стран также обсудили различные аспекты двусторонних отношений, в частности возможности углубления экономического взаимодействия.