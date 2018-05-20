Глава СКР Бастрыкин заработал в прошлом году более 16,5 миллиона рублей

16:59 | 22.05.2018

Председатель Следственного комитета Бастрыкин заработал в прошлом году более 16,5 млн рублей — вдвое больше, чем в 2016 году, следует из декларации о доходах, размещенной во вторник на сайте СК.



В пользовании у Бастрыкина находится квартира площадью 224,4 кв. м и две дачи: 294 и 138 кв. м. Собственной недвижимости у председателя СК нет, как нет и автомобиля. Супруге Бастрыкина (заработала за 2017 г. 4,65 млн руб.) и двум его несовершеннолетним детям принадлежит квартира площадью 216 кв. м, передают «Ведомости».