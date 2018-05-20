ЦБ РФ выпустил памятную сторублевую купюру к чемпионату мира 2018 года

16:54 | 22.05.2018

Банк России с 22 мая приступил к выпуску памятной банкноты номиналом 100 рублей к чемпионату мира 2018 года, сообщила первый зампред ЦБ Ольга Скоробогатова. Тираж новой банкноты составит 20 млн штук. Скоробогатова отметила, что это первая банкнота, посвященная футболу.



Купюра сделана на полимерной основе. В дальнейшем эту технологию будут использовать при модернизации других банкнот. По оценкам специалистов, их долговечность примерно в 2,5 раза выше, чем бумажных, передает «РИА Новости».