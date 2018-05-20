Глава РЖД предлагает вносить дебоширов в чёрные списки на год

16:25 | 22.05.2018

Глава РЖД Олег Белозеров допустил появление черных списков нарушителей правил поведения в поездах, по аналогии с мерой против авиадебоширов. Об этом он рассказал в интервью «РИА Новости». Глава РЖД пояснил, что вносить в черный список предлагается на год, а по истечении этого срока снимать ограничения.



«Иногда железнодорожный транспорт является единственным способом передвижения, и у человека нет другой альтернативы. Перевозчик не может отказать пассажиру в этом случае», — цитирует Белозерова «РИА Новости». Сроки введения этой меры пока не называются.