Госдума РФ назначила Кудрина председателем Счётной палаты

16:19 | 22.05.2018

Госдума в ходе пленарного заседания 22 мая назначила Кудрина председателем Счётной палаты. Как напоминает РБК, 21 мая Путин предложил назначить Кудрина главой Счетной палаты. Татьяна Голикова покинула этот пост в связи с назначением вице-премьером.



Как напоминает «Интерфакс», Кудрин не работал в органах госвласти семь лет, с 2011 года — после конфликта с занимавшим тогда должность президента Медведевым Кудрин был вынужден уйти с поста вице-премьера — министра финансов РФ.