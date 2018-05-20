Депутаты Госдумы приняли законопроект о контрсанкциях

16:15 | 22.05.2018

Госдума приняла закон «О мерах воздействия на недружественные действия США и иных иностранных государств». Он вступит в силу со дня официального опубликования.



Инициатива позволит Путину вводить санкции против США и их союзников, меры могут применяться в ответ на «недружественные действия в отношении России», говорится в тексте законопроекта.