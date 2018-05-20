Песков призвал верить словам Путина об испытаниях новых российских ракет

16:09 | 22.05.2018

Пресс-секретарь Путина Песков прокомментировал сообщения американских СМИ о неудачных запусках новейших российских ракет. «Слушайте президента Российской Федерации Путина и верьте ему», — заявил Песков.



Как напоминает «Фонтанка.ру», телеканал CNBC рассказал в эфире со ссылкой на свои источники о том, что последние испытания крылатых ракет с ядерной энергетической установкой, которые эффектно презентовал Путин в ходе своего послания Федеральному собранию, были неудачными.