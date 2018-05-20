США пригрозили Ирану беспрецедентно жесткими санкциями

12:22 | 22.05.2018

Госсекретарь США Майк Помпео заявил, что США начнут беспрецедентное санкционное давление на Иран, если Тегеран полностью не откажется от ядерной программы баллистических ракет и не прекратит оказывать помощь радикальным движениям, передает gazeta.ru. При этом нормализация отношений возможна при выполнении условий Вашингтона, указал Помпео. Он также подчеркнул, что у Ирана есть права на защиту своего народа, но не действия, представляющие опасность для граждан других стран.