По данным СМИ, в школах США стреляли в 57 раз чаще, чем в других странах G7

12:17 | 22.05.2018

Случаи с стрельбой в американских учебных заведениях происходили с 2009 года в 57 раз чаще, чем в остальных государствах Группы семи (G7) вместе взятых. По оценкам телеканала CNN, таких происшествий в Соединённых Штатах с 1 января 2009 года было 288. При этом в Канаде зафиксировано лишь два случая, столько же во Франции, в Германии — один, в Великобритании, Италии и Японии их вообще не было.



Кроме того, телеканал сравнил данные за взятый период с другими странами, которые не входят в G7: в Мексике произошло восемь случаев стрельбы в школах, в Индии - пять, Афганистане - три, Китае, Турции и России - один.



CNN посчитал только те случаи стрельбы на территории школ, в результате которых по крайней мере один человек получил травму (помимо стрелка).