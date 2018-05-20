Майк Пенс заявил, что США никогда не исключали военный вариант в отношении КНДР

12:07 | 22.05.2018

Вашингтон в ситуации вокруг Северной Кореи никогда не снимал с повестки дня силовой вариант в отношении КНДР. Об этом заявил вице-президент США Майк Пенс. «Военный вариант никогда не исключали», — отметил Пенс.



Он добавил, что для лидера КНДР Ким Чен Ына было бы большой ошибкой думать, что он может «играть с Дональдом Трампом». Данное заявление Пенс сделал на фоне угроз северокорейской стороны отменить встречу президента США и главы КНДР.