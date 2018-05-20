Глава МИД Венесуэлы считает новые санкции США незаконными

11:59 | 22.05.2018

Новые санкции, введенные американскими властями в отношении Венесуэлы после выборов президента страны, являются незаконными. Такое мнение выразил министр иностранных дел Венесуэлы Хорхе Арреаса. «Эти санкции — варварство и абсолютное противоречие международному праву», — цитирует главу внешнеполитического ведомства агентство El Economista.



Напомним, США расширили санкции против Венесуэлы после того, как на президентских выборах в стране победил Мадуро.