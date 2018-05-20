У российской авиабазы Хмеймим в Сирии был сбит неизвестный беспилотник

11:54 | 22.05.2018

У российской авиабазы Хмеймим в Сирии сбит неизвестный беспилотник, который в понедельник, 21 мая, в темное время суток пытался приблизиться к базе. Об этом сообщает «РИА Новости» со ссылкой на представителя российской авиабазы. Пострадавших в результате инцидента нет, материальный ущерб не причинён, база работает в плановом режиме.