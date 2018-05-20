СМИ назвали условие получения новой британской визы Абрамовичем

11:46 | 22.05.2018

Российскому бизнесмену, владельцу лондонского футбольного клуба «Челси» Абрамовичу для получения новой визы Великобритании, возможно, придется объяснить британским властям, как он стал обладателем крупного состояния, сообщает газета Daily Telegraph. Это не означает, что в отношении Абрамовича ведется расследование, отмечает издание. Но условия выдачи визы ужесточились. Издание также отмечает, что и у других богатых людей, проживающих в Великобритании, начались проблемы из-за их иностранного капитала. Сам Абрамович ситуацию пока не комментирует.