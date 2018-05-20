Россия и мир
11:46 | 22.05.2018
СМИ назвали условие получения новой британской визы Абрамовичем
© «Вечерние Ведомости»
Поделиться в соцсетях:
Сегодня
14:32 | 22.05.2018
Закройте окна и отключите электричество: в Свердловской области объявлено штормовое предупреждение
14:23 | 22.05.2018
Дорожные разборки в Екатеринбурге на проспекте Космонавтов оказались выяснением отношением между любовником и бывшим супругом
14:11 | 22.05.2018
ЗакСО лишило мандата Армена Карапетяна
13:46 | 22.05.2018
Пермский край поднялся на 27 позиций в рейтинге регионов страны по темпам роста доходов бюджета
13:37 | 22.05.2018
Вопрос с отставкой Евгения Ройзмана решится 25 мая
13:24 | 22.05.2018
Сегодня утром из дома на Щорса эвакуировались 17 человек
13:20 | 22.05.2018
В Чернушке активизировали патриотическую работу
13:09 | 22.05.2018
На «Управляем вместе» открыты «летние темы» текущего содержания дорог
12:52 | 22.05.2018
Уралец отсудил компенсацию у больницы, где он ослеп на один глаз
12:52 | 22.05.2018
Законодательное собрание Пермского края готовится к майской пленарке
12:44 | 22.05.2018
В свердловском парламенте принёс присягу новый депутат
12:30 | 22.05.2018
Сводка ГУ МВД по Свердловской области за 21 мая 2018 года
12:28 | 22.05.2018
Велосезон-2018 в Перми открылся традиционным пробегом
12:27 | 22.05.2018
Байкеры устроят европейский мотопробег по местам боевой славы Уральского добровольческого танкового корпуса
12:20 | 22.05.2018
Спикер Пермской гордумы Юрий Уткин выступил с докладом на конференции «Направление 2026»
12:08 | 22.05.2018
Тренера тагильской школы олимпийского резерва обвиняют в гибели ребенка
11:58 | 22.05.2018
Суд Кургана закрыл «Детский мир» из-за нарушений пожарной безопасности
11:45 | 22.05.2018
25 уральцев примут эстафету огня Всемирной зимней универсиады
11:30 | 22.05.2018
В Полевском возбуждено уголовное дело из-за невыплаты зарплаты
11:14 | 22.05.2018
Полиция Кургана задержала экс-бухгалтера одного из МУПов за кражу 5 миллионов рублей
11:11 | 22.05.2018
Ройзман заявил, что уходит в отставку
10:58 | 22.05.2018
При достаточном финансировании ВСМ Екатеринбург — Челябинск могут построить за 3–4 года
10:39 | 22.05.2018
В Асбесте предприятие оштрафовано за загрязнение воздуха
10:16 | 22.05.2018
В Нижнем Тагиле на полгода осудили мужчину, который пытался дать взятку полицейскому
10:08 | 22.05.2018
В пермском клубе айкидо «Династия» вручили пояса воспитанникам
09:52 | 22.05.2018
По Екатеринбургу развесят флаги с волком Забивакой
09:41 | 22.05.2018
В Свердловской области за минувшие выходные было выявлено более 240 потенциальных «убийц» за рулём автомобилей
09:29 | 22.05.2018
В аварии на ЖБИ пострадал пятилетний ребенок
09:02 | 22.05.2018
Ночью на улице Авиаторов горело три автомобиля
23:28 | 21.05.2018
В Верхней Пышме школьники поучаствовали в зарядке с полицейскими
20:09 | 21.05.2018
В Свердловской области проснулись ядовитые змеи
19:10 | 21.05.2018
Рано разделись: на Урал снова надвигаются заморозки
18:57 | 21.05.2018
С рынка лесозаготовок в Белоярке может уйти крупный игрок
18:48 | 21.05.2018
В Прикамье приняли концепцию цифровизации региона
18:16 | 21.05.2018
Рассмотрение апелляции по делу жительницы Режа Ирины Сохаревой отложили до середины июня
18:10 | 21.05.2018
В Совете Федерации РФ представлена программа развития системы капитального ремонта Пермского края
18:03 | 21.05.2018
В Перми задержаны юноши, причастные к серии краж велосипедов
17:54 | 21.05.2018
Законопроект о культуре устанавливает ее взаимосвязь с социально-экономическим развитием Пермского края
17:43 | 21.05.2018
В Екатеринбурге открывается бесплатная школа для аллергиков
17:40 | 21.05.2018
Глава китайской делегации Яо Цзенке высоко оценил динамику развития обмена студентами в Прикамье
17:06 | 21.05.2018
Главным тренером ФК «Урал» назначен Дмитрий Парфенов
16:37 | 21.05.2018
В Карпинске проверяют детский сад, где заболели дети
16:21 | 21.05.2018
Депутаты Законодательного собрания Пермского края встретились с жителями Большесосновского района
16:18 | 21.05.2018
В уральской столице провели операцию «Нелегальный мигрант»
15:55 | 21.05.2018
В 2019 году в Екатеринбурге более точно пропишут перекрытия на 9 Мая