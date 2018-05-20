Украинским военным поставили задачу «затянуть петлю» вокруг Донецка

11:42 | 22.05.2018

Вооруженные силы Украины (ВСУ) получили задачу «затянуть петлю» вокруг Донецка — столицы самопровозглашенной Донецкой народной республики. Об этом изданию «Страна.ua» сообщил источник в рядах ВСУ.



Источник в штабе Операции объединенных сил (ООС) также заявил, что «Горловка — это стратегический плацдарм для наступления на Дебальцево и Енакиево». По словам собеседника издания, если силовики возьмут под контроль высоты, которые окружают Горловку, армия ДНР сдаст населенный пункт без боя, поскольку «погибать там нет смысла», передает iz.ru.



«Соответственно, Горловка — это стратегический плацдарм для наступления на Дебальцево и Енакиево. Таким образом, стягивается петля вокруг Донецка», — сообщил украинский офицер.