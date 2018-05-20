По данным СМИ, в Германии возрождают легендарные танки для сдерживания России

11:23 | 22.05.2018

Газета Die Welt опубликовала материал о «возрождении» танка Leopard 2 в модификации А7V, который призван служить «сдерживающим фактором» для России. В статье отмечается, что новые машины носят такое же название, как у немецкого «монстра» A7V, который принимал участие в Первой мировой войне, став первым серийным танком Германии, передает РИА «Новости».



Отмечается, что после падения железного занавеса Берлин считал боевые машины пережитком противостояния с СССР, однако, учитывая нынешние отношения с Москвой, можно сказать, что эта техника получила новую жизнь и приобрела былое значение, пишет Die Welt.



Как сообщает life.ru, в планах бундесвера увеличить количество основных боевых танков с нынешних 220 до 328. Новая техника будет полностью компьютеризирована. «Леопард 2» в модификации А7 весит 60 тонн, развивает скорость до 70 км/час и представляет собой «движущийся компьютер».