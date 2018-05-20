Депутат Верховной рады призвал украинские власти уничтожить Крымский мост

11:15 | 22.05.2018

Депутат Верховной рады Игорь Мосийчук призвал украинские власти уничтожить Крымский мост через Керченский пролив. По его словам, это сооружение является «вражеской инфраструктурой». «Почему вражеская — потому что она соединяет оккупированную территорию с материковой частью страны-агрессора», — отметил Мосийчук. При этом он отметил, что был бы готов лично заняться «уничтожением», будучи министром обороны Украины.



Напомним, мост через Керченский пролив был открыт 15 мая при участии Путина.