Телеканал CNBC рассказал о неудачных тестах российской ракеты с ядерной силовой установкой

11:10 | 22.05.2018

Все проведенные испытания российской крылатой ракеты с ядерной силовой установкой были неудачными, заявил американский телеканал CNBC со ссылкой на знакомые с докладом разведки США источники.



В частности, источники отметили, что наиболее продолжительный полет российской ракеты с ядерной силовой установкой длился более двух минут, за которые она пролетела более 35 километров, после чего потеряла управляемость и разбилась. Они также сообщили, что самое короткое испытание заняло четыре секунды, а ракета за это время пролетела восемь километров, передает gazeta.ru.



Источники CNBC уточняют, что во время тестов, по всей видимости, ядерная установка не сработала, что и привело к неудаче испытаний. Собеседники телеканала также сообщили, что на испытаниях настояли кремлевские чиновники, несмотря на возражения конструкторов, которые предупреждали, что система еще не готова.