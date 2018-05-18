Бывшая секретарша оставила в наследство Берлускони 3 миллиона евро

13:03 | 20.05.2018

Бывший председатель Совета министров Италии Сильвио Берлускони получил неожиданное для него наследство. 3 миллиона евро оставила Берлускони, скончавшаяся недавно, бывшая сотрудница генерального секретариата резиденции итальянского премьер-министра.



88-летняя женщина скончалась 20 дней назад, семьи у неё не было, в связи с чем она приняла решение составить завещание в пользу Берлускони, с которым работала ранее, пишет газета La Stampa.



Причиной такого решения, отмечает издание, стала «благодарность за годы совместной работы».



По данным La Stampa, умершая женщина владела тремя объектами недвижимости и двумя банковскими счетами.



Фото: © AFP 2018 / Tiziana Fabi