Немецкий политик призвала снять санкции с России

12:14 | 20.05.2018

Сопредседатель фракции Левой партии в бундестаге Сара Вагенкнехт заявила о необходимости покончить с «ледниковым периодом» в отношениях с Россией, пишет RT.



«В интересах Европы идти навстречу друг другу и говорить о том, как можно добиться безопасности и разоружения. Санкции в первую очередь наносят ущерб европейским и немецким компаниям. Так что в наших интересах их отменить», — цитирует RT слова политика из интервью немецкой Neue Osnabrücker Zeitung.



При этом, по её мнению, важно продолжать критику в отношении воссоединения Крыма с Россией.



«Но если эта критика исходит от тех, кто сам ведёт войны, нарушающие международное право, то это звучит лицемерно», — тут же подчеркнула она, отметив, что США потратили 5 миллиардов долларов на свержение пророссийского правительства на Украине.



«При этом страна до сих пор намеревается вступить в НАТО. Все знали, что Россия не будет дожидаться, когда военная база в Крыму (Севастополь) окажется на территории НАТО», — добавила Вагенкнехт.



Ранее политик заявляла, что необходимо пригласить российскую сторону на саммит G7 в Канаде.



Фото: «Голос Германии»/youtube.com