Порошенко раскрыл планы Украины по использованию Крымского моста

11:08 | 19.05.2018

18 мая, на мероприятии, приуроченном ко Дню борьбы за права крымскотатарского народа и Дню памяти жертв геноцида крымскотатарского народа, состоявшемся на Софийской площади в Киеве, президент Украины Петр Порошенко заявил о том, что после восстановления суверенитета Украины в Крыму Киев планирует использование моста через Керченский пролив «для связей с Кубанью». Сообщение об этом размещено на сайте президента Украины.



«Уверен, агрессор понесет ответственность и за незаконное строительство Керченского моста, и за другие преступления. А Украина после восстановления своего суверенитета в Крыму использует его (мост) для связей с Кубанью, где, кстати, живет также большое количество украинцев», — заявил политик, не забыв в очередной раз заметить, что россиянам, по его мнению, эта конструкция может «пригодиться как дорога для отступления».



Также, в ходе своего выступления президент Украины обвинил Россию в вытеснении с территории Крыма «крымских татар и этнических украинцев».



«Оккупанты, нарушая международное право, наполняют полуостров мигрантами из российской глубинки. Этноцид, запрет меджлиса (Меджлис крымско-татарского народа – признан в России экстремистской организацией, деятельность организации запрещена в 2016 году), притеснения сознательных украинцев и крымских татар, постоянные обыски, запугивания, физическое и психологическое давление, аресты, бесследное исчезновение людей — все это современные будни российской оккупации Крыма», — подчеркнул Порошенко.



Фото:news.bigmir.net