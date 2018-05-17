«Саратовские авиалинии» заявили о возможном закрытии единственного аэропорта в области

17:05 | 18.05.2018

«Саратовские авиалинии» могут закрыть единственный в Саратовской области аэропорт, если будет принято окончательное решение о прекращении работы компании. Об этом сообщил первый заместитель гендиректора авиаперевозчика Михаил Герасименко.



«В случае закрытия компании... у предприятия не будет денежных средств для поддержания аэропорта, поэтому он будет закрыт», — заявил Герасименко.



Ранее «Саратовские авиалинии» объявили о возможном закрытии авиакомпании с 31 мая в связи с требованием Росавиации. Как напоминает iz.ru, самолет «Саратовских авиалиний» Ан-148 потерпел крушение 11 февраля через несколько минут после вылета из московского аэропорта Домодедово в город Орск. На борту воздушного судна находился 71 человек, все они погибли.