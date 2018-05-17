Власти Мексики выразили протест из-за высказывания Трампа о мигрантах

16:58 | 18.05.2018

Правительство Мексики направило США ноту протеста из-за высказываний американского лидера Дональда Трампа, который назвал мигрантов «животными». Об этом сообщил мексиканский МИД. «Утверждения американского президента абсолютно неприемлемы, так как создают враждебный климат для мексиканцев, находящихся в США», — отмечается в коммюнике.



В среду на встрече с властями Калифорнии Трамп резко высказался о мигрантах — членах банд. «Мы имеем дело с приезжающими в нашу страну людьми или пытающимися приехать, и мы останавливаем их в большом количестве. Вы не поверите, насколько плохи эти люди. Это не люди. Это животные», — цитирует Трампа Reuters.