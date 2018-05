СКР возбудил дело против редактора Washington Examiner из-за статьи про Крымский мост

16:43 | 18.05.2018

Следственный комитет РФ завел уголовное дело в отношении редактора The Washington Examiner Уго Гурдона из-за статьи Тома Рогана с предложением взорвать Крымский мост. Об этом сообщается на сайте ведомства. СК усмотрел в действиях редактора «пропаганду терроризма». Напомним, ранее было возбуждено дело в отношении самого Тома Рогана.



Как напоминает ТК «Дождь», на сайте The Washington Examiner в рубрике «Мнения» 15 мая был опубликован текст Рогана под заголовком «Ukraine should blow up Putin's Crimea bridge» (Украине нужно взорвать Крымский мост Путина). По мнению журналиста, этот мост является «возмутительным оскорблением Украины как государства».