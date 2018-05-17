Бывшего сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля выписали из больницы

16:30 | 18.05.2018

Бывший сотрудник ГРУ Сергей Скрипаль, который вместе с дочерью Юлией был отравлен в британском Солсбери, выписан из больницы. Директор больницы назвала это событие «фантастической новостью», передает РБК. Она подчеркнула, что быстрое выздоровление стало возможным благодаря тяжелой работе и высокому профессионализму сотрудников больницы. «Они продемонстрировали лучшую работу Национальной службы здравоохранения», - подчеркнула глава больницы в Солсбери Кара Чарльз-Баркс. Дочь Скрипаля Юлию выписали из больницы более месяца назад.



Бывший сотрудник ГРУ и британский агент Сергей Скрипаль и его 33-летняя дочь Юлия, по версии Лондона, 4 марта подверглись воздействию боевого нервно-паралитического вещества семейства «Новичок». Лондон заявил, что это вещество разрабатывалось в России, и на этом основании обвинил Москву в причастности к отравлению, напоминает «Интерфакс».