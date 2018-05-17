16:21 | 18.05.2018

Съемочная группа ВГТРК попала под обстрел в ДНР, сообщил телеканал. Ранен звукооператор Игорь Уклеин.



Как сообщают «Вести.ру», журналисты попали под тот самый обстрел, в котором погиб командир бригады «Пятнашка» Мамиев, известный под позывным Мамай. В Союзе добровольцев Донбасса ранее сообщили, что он погиб в результате артобстрела села Авдеевка, расположенного в пригороде Донецка. Напомним, Мамиев приехал в Донбасс из Северной Осетии в 2014 году.