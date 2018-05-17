Парламент Чечни внес в Госдуму поправки к Конституции РФ о сроках полномочий президента

16:17 | 18.05.2018

Парламент Чечни внес в Госдуму поправки к Конституции о сроках полномочий президента. Как напоминает kp.ru, о намерении чеченского парламента внести соответствующий документ в нижнюю палату сообщалось еще неделю назад. Тогда говорилось о том, что депутаты хотят продлить полномочия главы государства, тем самым предоставив возможность занимать сразу три президентских срока подряд. До этого с подобной инициативой выступил Кадыров, который заявил, что в настоящий момент у Путина «нет альтернативы».



Как напоминают «Ведомости», сейчас президент избирается россиянами сроком на 6 лет. При этом он может быть избран лишь на два срока подряд. Соответствующие поправки утвердил в 2008 году Медведев. До этого один срок полномочий президента составлял четыре года, президент также мог избираться на два срока подряд.