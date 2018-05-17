Россия и мир
16:17 | 18.05.2018
Парламент Чечни внес в Госдуму поправки к Конституции РФ о сроках полномочий президента
Как напоминают «Ведомости», сейчас президент избирается россиянами сроком на 6 лет. При этом он может быть избран лишь на два срока подряд. Соответствующие поправки утвердил в 2008 году Медведев. До этого один срок полномочий президента составлял четыре года, президент также мог избираться на два срока подряд.
© «Вечерние Ведомости»
Поделиться в соцсетях:
Сегодня
16:46 | 18.05.2018
Казнить, нельзя помиловать. Комиссия Свердловского Заксобрания рекомендовала лишить мандата Армена Карапетяна
16:20 | 18.05.2018
Партнера УВЗ поймали на уклонении от уплаты таможенных платежей
15:57 | 18.05.2018
В уральской столице пройдет чемпионат по чтению вслух
15:18 | 18.05.2018
В Екатеринбурге приступили к нанесению дорожной разметки
14:58 | 18.05.2018
На Урале дефицит вакцины от ветрянки
14:42 | 18.05.2018
В Перми ведется ремонт улицы Грачева
14:22 | 18.05.2018
В Екатеринбурге из-за полумарафона изменится схема движения трамваев
14:06 | 18.05.2018
В Кургане 1 июня пройдет очередной парад детских колясок. Прием заявок на участие уже открыт
14:01 | 18.05.2018
Уральские предприятия покроют до 80 % потребностей строительства ВСМ
13:52 | 18.05.2018
Полицейские остановили работу незаконного карьера под Белояркой
13:37 | 18.05.2018
В Кургане водитель LADA Largus сбил 6-летнего мальчика
13:25 | 18.05.2018
В Нижней Туре оштрафовали директора магазина «Магнит»
13:06 | 18.05.2018
На выходные в центре Перми будет ограничено движение трамваев
12:56 | 18.05.2018
На Урале создали отделение Гильдии межэтнической журналистики
12:35 | 18.05.2018
Начались гидравлические испытания теплосетей в двух районах Перми
12:33 | 18.05.2018
Сводка ГУ МВД по Свердловской области за 17 мая 2018 года
12:29 | 18.05.2018
Пермяков ожидают первые грозы
12:21 | 18.05.2018
Отобраны 10 архитектурных бюро, которые предложат концепции концертного зала Свердловской филармонии
12:05 | 18.05.2018
Пермские предприятия представили промышленный и инновационный потенциал региона группе компаний «Россети»
11:30 | 18.05.2018
Дело о нападении на главреда «Областной газеты» передали в СКР
11:16 | 18.05.2018
Федеральное руководство «Единой России» не нашло нарушений на праймериз в Екатеринбурге
10:53 | 18.05.2018
В выходные синоптики ждут в Курганской области заморозки и знойную жару
10:31 | 18.05.2018
Екатеринбуржцам обещают жаркие выходные, но с дождями и грозами
10:28 | 18.05.2018
Пермский Promobot готовится к расширению производства
10:09 | 18.05.2018
В Талице из-за нарушений пожарной безопасности закрыли магазин
09:49 | 18.05.2018
В Екатеринбурге снесли незаконную автомойку
09:21 | 18.05.2018
Оперуполномоченного из Екатеринбурга обвиняют в получении крупной взятки
09:20 | 18.05.2018
МЧС: причиной пожара в поселке Черный Яр стало сжигание мусора
09:07 | 18.05.2018
Вчера на улице Волгоградской сгорела закусочная
00:20 | 18.05.2018
Крупная управляющая компания, обслуживающая более 100 домов в Екатеринбурге, признана банкротом
23:05 | 17.05.2018
Из-за пожара в частном жилом доме в поселке Свердловской области загорелись еще несколько домов
22:19 | 17.05.2018
Оперативники ФСБ в Екатеринбурге задержали с поличным двух полицейских — борцов с коррупцией
20:29 | 17.05.2018
И. о. министра образования РФ поблагодарила Евгения Куйвашева за организацию финала всероссийской олимпиады
19:45 | 17.05.2018
Глава администрации Екатеринбурга дал ряд поручений в ходе объезда Верх-Исетского района
18:47 | 17.05.2018
Разбитая ваза стала причиной убийства в Екатеринбурге
18:20 | 17.05.2018
Талантливые екатеринбуржцы выступят на главной площадке «Ночи музеев»
18:18 | 17.05.2018
В финал конкурса «Молодежный резерв Прикамья» прошло 120 жителей региона
17:54 | 17.05.2018
Шарташский лесопарк обещают благоустроить к 2020 году
17:38 | 17.05.2018
РМК нашла самых сильных школьников Южного Урала
17:31 | 17.05.2018
В Перми устанавливают потерпевших от противоправных действий руководителей финансовой организации
17:16 | 17.05.2018
Гособвинитель запросил для Ларисы Ассоновой пять лет лишения свободы
17:04 | 17.05.2018
Долги свердловчан за тепло увеличились за зиму на 5,6 миллиарда рублей
16:51 | 17.05.2018
Уралец отправился в колонию на девять лет за убийство сожительницы