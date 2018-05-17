Россия и мир
16:10 | 18.05.2018
Медведев представил Путину кандидатов в новое правительство
На место главы Минсельхоза Медведев предложил назначить председателя правления Россельхозбанка Дмитрия Патрушева, новым главой Министерства транспорта назначить Евгения Дитриха, ранее занимавшего пост первого заместителя министра транспорта. На пост главы Минприроды Медведев предложил Дмитрия Кобылкина.
Пресс-секретарь Путина Песков ожидает, что указы о новом составе правительства будут обнародованы в пятницу.
Структура кабинета министров была утверждена 15 мая. Кардинальных изменений не произошло: создана должность первого вице-премьера — министра финансов РФ, Министерство образования и науки разделено на два — Министерство просвещения и Министерство науки и высшего образования.
© «Вечерние Ведомости»
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