Житель Испании лишился ног и рук из-за неправильного диагноза врача

13:13 | 18.05.2018

Житель Испании Дэвид Моран лишился ног и рук из-за того, что врач не смог правильно поставить диагноз. Мужчину лечили от обычной простуды, тогда как в действительности он заболел менингитом, передает iz.ru.



Выяснилось, что в январе 2018 года 24-летний молодой человек почувствовал лихорадку и боль в челюсти. Когда ему стало хуже, мужчина пошел в больницу и сдал анализы. Врач не заметил ничего опасного, принял недомогание за простуду и отправил Дэвида домой. Спустя какое-то время у мужчины началась рвота, температура тела поднялась до 39 градусов, а лицо покрылось коричневыми пятнами, сообщает ren.tv.



После повторной проверки врачи поставили мужчине диагноз менингит. В течение двух дней инфекция распространилась по всему телу. Мужчине пришлось пережить ампутацию рук и ног.



В настоящее время Морана пытается собрать деньги с помощью краудфандинга на новые конечности. Он признается, что в прошлом был спортсменом и хотел бы вернуться к активной жизни.