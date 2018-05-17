Президент Украины Петр Порошенко подписал указ о новых санкциях против РФ

13:08 | 18.05.2018

Президент Украины Петр Порошенко подписал указ о введении новых и продлении старых санкций против России. Соответствующий документ был опубликован на сайте главы государства. При этом к документу не прилагается список физлиц и компаний, которые попали под ограничения.



Как напоминает «Росбалт», СНБО Украины принял решение о расширении антироссийских санкций 2 мая, вслед за аналогичным решением США. Отмечалось, что ограничительные меры связаны «с применением химоружия в центре Европы» и «с проведением незаконных выборов президента» России в Крыму.