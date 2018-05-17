Россия и мир
12:54 | 18.05.2018
Мессенджер Viber заявил о частичной блокировке серверов в России
Как напоминает РИА «Новости», Роскомнадзор 16 апреля начал блокировать мессенджер Telegram в России из-за отказа передать ФСБ ключи шифрования. Поскольку Telegram для обхода блокировки начал использовать хостинг Amazon и Google, Роскомнадзор начал блокировать задействованные мессенджером IP-адреса этих компаний. На этом фоне у ряда сторонних ресурсов возникали проблемы в работе в РФ.
© «Вечерние Ведомости»
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