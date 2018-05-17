Мессенджер Viber заявил о частичной блокировке серверов в России

12:54 | 18.05.2018

Мессенджер Viber заявил о блокировке доступа к ряду используемых им серверов и о проблемах с подключением у части российских пользователей, передает РИА «Новости». «На данном этапе мы не понимаем причины этого решения. Повторимся: пользователи Viber страдают от решения, не связанного с Viber напрямую», — говорится в сообщении Viber в твиттере.



Как напоминает РИА «Новости», Роскомнадзор 16 апреля начал блокировать мессенджер Telegram в России из-за отказа передать ФСБ ключи шифрования. Поскольку Telegram для обхода блокировки начал использовать хостинг Amazon и Google, Роскомнадзор начал блокировать задействованные мессенджером IP-адреса этих компаний. На этом фоне у ряда сторонних ресурсов возникали проблемы в работе в РФ.