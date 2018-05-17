ЦБ РФ отозвал лицензию у банка «Акцент»

12:47 | 18.05.2018

Банк России с 18 мая отозвал лицензию на осуществление банковских операций у банка «Акцент». В деятельности банка были найдены многочисленные нарушения российского законодательства, пояснили в ЦБ.



Банк зарегистрирован в городе Орске Оренбургской области. Он занимал 465-е место в банковской системе России по размеру активов.