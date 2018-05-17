«Саратовские авиалинии» объявили о закрытии авиапредприятия с 31 мая

12:37 | 18.05.2018

«Саратовские авиалинии» объявили о возможном закрытии авиапредприятия с 31 мая по требованию Росавиации. Перевозчик объявил о таком решении после того, как Росавиация запретила ему продавать билеты на рейсы с вылетом после 30 мая. Авиакомпания должна вернуть в Россию всех пассажиров, которые находятся за границей, и возместить ущерб тем, кто купил билеты на лето и осень, передает «Эхо Москвы».



Поводом послужила авиакатастрофа, произошедшая 11 февраля в Московской области. Самолет Ан-148 потерпел крушение вскоре после вылета из столичного аэропорта Домодедово. Жертвами катастрофы стал 71 человек, напоминает iz.ru.