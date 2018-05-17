Китай предложил уступки США на 200 миллиардов долларов в торговой войне

12:32 | 18.05.2018

Китайская делегация во время визита в Вашингтон предложила президенту США Дональду Трампу пакет мер по сокращению дефицита торгового баланса между странами. Он предусматривает сокращение дефицита примерно на $200 млрд в год, передает Reuters со ссылкой на источник.



Китай согласился гарантировать поставки продукции из США на двусторонних консультациях, которые проходят в Вашингтоне. В том числе обсуждается возможность снижения пошлин в размере порядка четырех миллиардов долларов на американскую сельскохозяйственную продукцию, включая овощи, орехи, свинину и вино, сообщает rg.ru.



Как напоминает lenta.ru, отношения США и Китая обострились в этом году после того, как американская сторона ввела протекционистские меры, коснувшиеся китайских товаров. Одной из причин ограничений стал высокий уровень торгового дефицита. После этого стороны ввели в отношении друг друга ряд торговых ограничений, которые вызвали недовольство как в Вашингтоне, так и в Пекине.