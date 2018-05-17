Власти США пригрозили санкциями проекту «Северный поток — 2»

12:23 | 18.05.2018

Заместитель помощника государственного секретаря Соединенных Штатов по энергетической дипломатии Сандра Удкирк заявила, что европейские компании, которые работают совместно с Российской Федерацией над строительством газопровода «Северный поток — 2», могут оказаться под санкциями США.



Политик сообщила, что позиция США не связана с желанием продавать сжиженный газ в Европу. По ее словам, Вашингтон руководствуется геополитическими и энергетическими причинами.



Как напоминает gazeta.ru, президент США Дональд Трамп на встрече с канцлером Германии Ангелой Меркель месяц назад попросил ее отказаться от поддержки «Северного потока — 2».