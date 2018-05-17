В Госдепе заявили об ответственности РФ за применение химического оружия в Сирии

12:06 | 18.05.2018

Власти США осуждают применение химического оружия в Сирии и считают, что ответственность за возможное использование хлора в феврале в сирийском городе Саракиб лежит на России. Об этом говорится в заявлении официального представителя Госдепартамента Хизер Науэрт, передает iz.ru.



«Россия, которая обещала миру в 2013 году, что она гарантирует уничтожение запасов химического оружия Сирии, в конечном итоге несет ответственность за их дальнейшее использование там», — подчеркивается в заявлении.



По словам Науэрт, в США будут добиваться привлечения к ответственности всех виновных в химатаке. «Мы не остановим наши усилия по поиску правосудия для жертв этих отвратительных нападений с применением химического оружия», — добавила представитель Госдепа, сообщает РБК.