В ДНР погиб командир батальона «Пятнашка» Олег Мамиев

12:01 | 18.05.2018

В самопровозглашённой ДНР погиб руководитель батальона «Пятнашка» Олег Мамиев. Об этом сообщили в Союзе добровольцев Донбасса. «На промке от разрыва снаряда погиб комбат «Пятнашки» Мамай», — сказал исполняющий обязанности главы администрации Горловки Иван Приходько.



Мамиев приехал в Донбасс из Осетии в мае 2014 года, вскоре после начала военной операции на территории самопровозглашенных ДНР и ЛНР.