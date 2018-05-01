Операция силовиков в ХМАО закончилась обвинениями в адрес бойцов ОМОН

20:04 | 17.05.2018

В городе Лянтор (Сургутский район Ханты-Мансийского автономного округа) разворачивается резонансный скандал, участниками которого оказались силовые структуры. В начале мая в муниципалитете прошла операция органов внутренних дел, итогом которой стали обвинения со стороны мусульман в адрес бойцов ОМОН Росгвардии о якобы физических пытках и издевательствах. Всего было доставлено в отдел полиции 50 человек.



По информации veved.ru из источников, близких к правоохранительным органам, известно, что один из инициаторов шумихи в СМИ, Абдуррахман Гаджиев, по непроверенной информации, ранее привлекался к административной ответственности по ст. 20.29 КоАП РФ («Производство и распространение экстремистских материалов») и состоит на учете в Центре по противодействию экстремизму в ГУ МВД по ХМАО.



В пресс-службе УМВД по ХМАО заявляют, что полицейские в операции задействованы не были. Известно, что сотрудники Росгвардии не проводят оперативно-розыскную деятельность, они по запросу из полиции обеспечивают силовое сопровождение рейдов. Если ОМОН проводил операцию, то какой смысл везти задержанных в стороннее ведомство и там пытать?



Редакция veved.ru будет следить за развитием событий.