В России рекордно упали розничные цены на гречку

17:37 | 17.05.2018

Розничные цены на гречку в России обновили трехлетний минимум из-за рекордного урожая, собранного в 2017 году. Стоимость килограмма крупы снизилась до уровня конца 2014 года. Об этом пишет РБК со ссылкой на данные Росстата. По сравнению с апрелем прошлого года гречка подешевела почти на 34%.



По словам гендиректора «Прозерно» Владимира Петриченко, урожай 2017 года (1,5 млн т) почти в два раза превысил потребности страны. С учетом того, что в 2016 году был также собран большой урожай (1,2 млн т), произошло перенасыщение рынка, передает iz.ru.



Чтобы сохранить рентабельность производства, посевы гречихи в этом сезоне могут сократить.