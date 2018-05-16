Сборная России по футболу осталась на 66-м месте в рейтинге ФИФА

17:25 | 17.05.2018

Мужская сборная России по футболу осталась на 66-м месте в рейтинге Международной федерации футбола (ФИФА), новая версия которого была опубликована в четверг на официальном сайте организации. Отмечается, что для российской национальной команды 66-е место является рекордно низким в рейтинге. На счету россиян 493 очка.



Соперники сборной России по группе А на домашнем чемпионате мира — 2018 команды Уругвая (17-е место) и Египта (46-е) сохранили свои позиции в рейтинге, тогда как сборная Саудовской Аравии — еще один противник россиян — поднялась на три строчки и расположилась в одном шаге от команды Станислава Черчесова, передает «Р-Спорт».



На первом месте в списке по-прежнему находится сборная Германии, имея в своем активе 1544 очка. Далее следуют команды Бразилии (1384), Бельгии (1346), Португалии (1306), Аргентины (1254), Швейцарии (1179).