Новый глава Каталонии не стал присягать на верность королю Испании

17:11 | 17.05.2018

Избранный на пост главы женералитета каталонским парламентом Ким Торра принес присягу и официально вступил в должность, передает РИА «Новости». В своей короткой речи он не упомянул о верности ни главе государства, ни конституции Испании. Представителей испанского правительства на церемонии вступления в должность Торра не было.



Ранее парламент Каталонии утвердил в качестве нового главы правительства Кима Торру, представляющего партию «Вместе за Каталонию». По итогам голосования новый глава правительства региона поблагодарил бывшего главу женералитета Карлеса Пучдемона, который и выдвинул кандидатуру Торры на этот пост, сообщает gazeta.ru.