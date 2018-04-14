Мост через Керченский пролив появился на картах Google

17:00 | 17.05.2018

На картах компании Google (Google Maps) появился Крымский мост. При этом сервис не прокладывает маршрут через мост, предлагая использовать для этого паромную переправу. Однако в случае выбора острова Тузла (остров, располагающийся в Керченском проливе) в качестве пункта назначения сервис прокладывает маршрут через мост, передает russian.rt.com.



В то же время новый объект появился на «Яндекс.Картах» уже 16 мая. Мост также учитывается при построении маршрута. Торжественное открытие Крымского моста состоялось 15 мая.