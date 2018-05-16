Ангела Меркель заявила о единой позиции стран Евросоюза по ядерной сделке с Ираном

16:51 | 17.05.2018

Соглашение по иранскому атому, несмотря на недостатки, должно остаться в силе, считают в Евросоюзе. Об этом заявила канцлер Германии Ангела Меркель. «Все в ЕС разделяют мнение, что оно несовершенно, но нам следует оставаться в нем и на этом основании вести переговоры с Ираном по другим темам, например по баллистической программе», — цитирует заявление Меркель на саммите ЕС — Западные Балканы в Софии «РИА Новости».



Как напоминает «АиФ», США объявили о выходе из ядерной сделки с Ираном 8 мая. Вашингтон заявил о возобновлении санкций в отношении страны. При этом президент США Дональд Трамп подчеркивал, что хочет заключить с Тегераном «хорошую сделку».