Россия и мир
16:37 | 17.05.2018
Крупнейший металлургический комбинат Украины остановил работу из-за забастовки рабочих
Как отмечает gazeta.ru, сотрудники комбината требуют от руководства обеспечить безопасные условия труда на предприятии. Первичные профсоюзные организации, которые действуют на предприятии, срочно собираются на совместное заседание и разрабатывают дальнейший план действий.
Информацию о забастовке на предприятии подтверждает местное издание «Первый криворожский». По информации издания, среди требований забастовщиков — увеличение заработной платы и капитальный ремонт изношенного оборудования.
© «Вечерние Ведомости»
Поделиться в соцсетях:
Сегодня
18:20 | 17.05.2018
Талантливые екатеринбуржцы выступят на главной площадке «Ночи музеев»
18:18 | 17.05.2018
В финал конкурса «Молодежный резерв Прикамья» прошло 120 жителей региона
17:54 | 17.05.2018
Шарташский лесопарк обещают благоустроить к 2020 году
17:38 | 17.05.2018
РМК нашла самых сильных школьников Южного Урала
17:31 | 17.05.2018
В Перми устанавливают потерпевших от противоправных действий руководителей финансовой организации
17:16 | 17.05.2018
Гособвинитель запросил для Ларисы Ассоновой пять лет лишения свободы
17:04 | 17.05.2018
Долги свердловчан за тепло увеличились за зиму на 5,6 миллиарда рублей
16:51 | 17.05.2018
Уралец отправился в колонию на девять лет за убийство сожительницы
16:32 | 17.05.2018
В Перми досрочно откроется движение по двум полосам Коммунального моста
16:27 | 17.05.2018
В Челябинске высадили две аллеи легендарных даурских лиственниц
16:27 | 17.05.2018
Сегодня утром произошел пожар в медицинском центре на Заводской
16:22 | 17.05.2018
Жителям Шадринска запретили посещать городские леса
16:20 | 17.05.2018
Пермяки взяли серебро в эстафете первого дня «Туриады-2018»
16:13 | 17.05.2018
В Кургане внедорожник Toyota Harrier «примерил» на себя кованый забор Россельхозбанка
16:05 | 17.05.2018
Сергей Половников взял на контроль вопросы мобилизационной подготовки в территориях Прикамья
15:44 | 17.05.2018
Во время «Иннопрома» екатеринбуржцев познакомят с корейской культурой
15:42 | 17.05.2018
Избили, связали, протащили на машине по селу и задушили. Отомстившие за «плохое отношение» к женщине зауральцы пойдут под суд
15:12 | 17.05.2018
В Екатеринбурге стартовал Международный фестиваль фантастики «Аэлита»
15:04 | 17.05.2018
В Екатеринбурге будут судить петербуржца, присваивавшего себе деньги с продажи чужих машин
14:48 | 17.05.2018
На зауральской трассе автоледи угодила в обгоняющий ее большегруз DAF. Есть жертва
14:33 | 17.05.2018
С площади 1905 года могут временно убрать памятник Ленину
14:30 | 17.05.2018
Свердловского депутата Армена Карапетяна могут сделать «козлом отпущения», чтобы не портить отношения с прокуратурой
14:27 | 17.05.2018
Сводка ГУ МВД по Свердловской области за 16 мая 2018 года
14:21 | 17.05.2018
В команде «МегаФона» на Урале — новый топ-менеджер
14:09 | 17.05.2018
В Кургане за крупную свалку у шоссе Тюнина кому-то придется ответить. Полиция завела уголовное дело по статье «Порча земли»
14:05 | 17.05.2018
Эксперты обсудят концепцию развития цифровой экономики Пермского края
13:56 | 17.05.2018
Судебные приставы с подачи прокуратуры закрывают торговые центры и гостиницу в Камышлове
13:53 | 17.05.2018
Следственный комитет организовал проверку по факту смерти пациентки в Шадринской БСМП
13:33 | 17.05.2018
На Среднем Урале стартовала посевная кампания
13:16 | 17.05.2018
Дворец культуры Cреднеуральска уличили в нецелевом использовании средств
12:54 | 17.05.2018
Более 440 тысяч свердловчан живет за чертой бедности
12:49 | 17.05.2018
В Шадринске сестры, устроившие стрельбу по одноклассникам, продолжат учиться в школе № 15
12:28 | 17.05.2018
В субботу свердловчан зовут сажать деревья
11:57 | 17.05.2018
Уралец пытался вскрыть себе вены и ранил полицейского
11:43 | 17.05.2018
18 мая начнется формирование нового состава Общественной палаты Свердловской области
11:22 | 17.05.2018
В краевом центре презентован проект «Пермь — 300 лет на Каме»
11:17 | 17.05.2018
Сборная России обыграла Таиланд в рамках Кубка Ельцина по волейболу
10:59 | 17.05.2018
На Вторчермете из-за ремонта трамвайных путей ограничат движение на двух перекрестках
10:42 | 17.05.2018
На Среднем Урале ликвидировано 140 природных пожаров
10:21 | 17.05.2018
В Екатеринбурге для «Ночи музыки» закупят 30 тысяч зеркал
09:53 | 17.05.2018
Кушвинский завод прокатных валков оштрафовали за загрязнение воздуха
22:36 | 16.05.2018
В Екатеринбурге продают исторический памятник за 1 рубль
22:29 | 16.05.2018
В Екатеринбурге продлили аккредитацию для такси на ЧМ-2018
22:17 | 16.05.2018
В Свердловской области собираются вернуть прямые выборы мэра