Крупнейший металлургический комбинат Украины остановил работу из-за забастовки рабочих

16:37 | 17.05.2018

Крупнейший на Украине горно-металлургический комбинат «АрселорМиттал» (ранее «Криворожсталь») остановил работу из-за забастовки рабочих, передает iz.ru.



Как отмечает gazeta.ru, сотрудники комбината требуют от руководства обеспечить безопасные условия труда на предприятии. Первичные профсоюзные организации, которые действуют на предприятии, срочно собираются на совместное заседание и разрабатывают дальнейший план действий.



Информацию о забастовке на предприятии подтверждает местное издание «Первый криворожский». По информации издания, среди требований забастовщиков — увеличение заработной платы и капитальный ремонт изношенного оборудования.