СКР возбудил уголовное дело в отношении 15 судей Конституционного суда Украины

16:23 | 17.05.2018

Следственный комитет возбудил уголовное дело против 15 судей Конституционного суда Украины (КСУ), не признавших присоединение Крыма к России. Об этом сообщила официальный представитель ведомства Петренко. Действия судей расцениваются СКР как дискриминационные, их решение нарушает право народа на самоопределение, передает life.ru.



Ранее украинская прокуратура возбудила уголовное дело против 19 судей Конституционного суда России, признавших законным договор о присоединении Крыма, напоминает РИА «Новости».